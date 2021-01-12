Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği operasyonda, Şay Vadisi yakınlarında DEAŞ mensuplarına ait 2 sığınak imha edildi ve 7 terörist öldürüldü.

Bölgede görevli yapan Irak ordusunun da katıldığı operasyon iki gün daha sürecek.

DEAŞ saldırılarını sürdürüyor

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden geçen yıllara rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.