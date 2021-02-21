Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 46 yeni vaka
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 46 kişiye yeni tip koronavirüs (COVID-19) tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 3 milyon 605 bin 181'e yükseldi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 160 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 84 bin 306'ya çıktı.
Virüs tespit edilen kişi sayısı 22 bin 46 artışla 3 milyon 605 bin 181'e yükseldi. Günlük COVID-19 vaka sayısı son dönemde 20 binlerde seyrediyor.
Hastanelerde 3 bin 392'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 464 kişinin tedavisi sürüyor.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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