Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle vakalar hızla arttı.

Birçok ülke yeniden kısıtlamalara geri döndü. İkinci dalga vakaları yaşanmaya başladı. Günlük en fazla vakaların görüldüğü ülkelerden biri Fransa'da ise tedbirler kapsamında yeni bir karar alındı.

Koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeni ile 30 Ekim itibarıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.