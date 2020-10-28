Misket bombalarıyla düzenlenen saldırıda çok sayıda ev, dükkan ve araç hasar gördü.

Saldırıda şu ana kadar 21 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

Kentte, olası ikinci bir saldırıya karşı güvenlik tedbirleri sıklaştırılırken, tüm kafe ve restoranlar dahil birçok işletme kapatıldı.

Ermenistan'ın katliam anları kameralara yansıdı.