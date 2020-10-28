Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ermenistan'ın sivil katliamı kamerada
Ermenistan'ın Berde'ye yönelik füzeli saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı. 21 sivilin yaşamını yitirdiği füzeli saldırı anlarında bir teknoloji mağazasında insanların kaçışma görüntüleri yer aldı.
Misket bombalarıyla düzenlenen saldırıda çok sayıda ev, dükkan ve araç hasar gördü.
Saldırıda şu ana kadar 21 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.
Kentte, olası ikinci bir saldırıya karşı güvenlik tedbirleri sıklaştırılırken, tüm kafe ve restoranlar dahil birçok işletme kapatıldı.
Ermenistan'ın katliam anları kameralara yansıdı.
Etiketler: Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:39
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