Fransa'da sıcak hava uyarısı: 53 vilayette turuncu alarm verildi

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamada, 21-23 Haziran arasında ülkede rekor seviyede hava sıcaklıkları görülebileceği bildirildi.

Ülkedeki vilayetlerin yarısından fazlasına karşılık gelen 53 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği belirtilen açıklamada Meteo-France, sıcak havalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarısı yaptı.

Festivaller ertelendi

Yerel basında yer alan haberlere göre yüksek sıcaklıklar nedeniyle Seine-et-Marne, Gironde, Sarthe ve Charente-Maritime'de belediyelerin organize ettiği müzik festivalleri de iptal edildi.

Ayrıca Poitiers şehrinde bazı üniversitelerde yapılması planlanan sözlü mülakatlar hava koşulları gerekçe gösterilerek ertelendi.

İçişleri Bakanlığı da sıcak havalara karşı alınabilecek önlemlere ilişkin hizmet verecek ücretsiz bir danışma hattı oluşturdu.