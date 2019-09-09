Dünya
Fransa'da sıcak hava bin 500'den fazla can aldı09 Eylül 2019 Pazartesi 09:53 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:16
Fransa Sağlık Bakanlığı, haziran ve temmuz aylarında ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Geçtiğimiz haziran ve temmuz aylarında sıcak hava dalgaları Fransa'yı vurdu. 28 Haziran'da ülkenin güneyinde kaydedilen 46 derece ile yeni bir rekor kırıldı.
Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, "Bu aylarda bin 500'ün üzerinde ölüm kaydedildi, yani 2003'teki sıcak hava dalgasından 10 kat daha az ölüm gerçekleşti" dedi.
Buzyn, sıcak havaya karşı önleyici tedbirlerin, 2003 yılındaki ölüm sayısının çok altında kalmasına yardımcı olduğunu söyledi.
Fransa'da 2003 yılında yaşanan ve 20 gün süren sıcak hava dalgası sonucu 15 bin kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AFP
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