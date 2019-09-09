Geçtiğimiz haziran ve temmuz aylarında sıcak hava dalgaları Fransa'yı vurdu. 28 Haziran'da ülkenin güneyinde kaydedilen 46 derece ile yeni bir rekor kırıldı.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, "Bu aylarda bin 500'ün üzerinde ölüm kaydedildi, yani 2003'teki sıcak hava dalgasından 10 kat daha az ölüm gerçekleşti" dedi.

Buzyn, sıcak havaya karşı önleyici tedbirlerin, 2003 yılındaki ölüm sayısının çok altında kalmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Fransa'da 2003 yılında yaşanan ve 20 gün süren sıcak hava dalgası sonucu 15 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AFP