Dünya
British Airways'deki grev nedeniyle uçuşlar durduruldu09 Eylül 2019 Pazartesi 09:16 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:23
British Airways pilotlarının başlattığı iki günlük grev nedeniyle uçuşların neredeyse tamamının iptal edildiği açıklandı.
British Airways'te görevli pilotlar maaş anlaşmazlığını çözüme ulaştırmak amacıyla bugün iki gün sürecek bir grev başlattı.
Havayolu şirketi, uçuşların neredeyse tamamını iptal etmek zorunda kaldı.
İki günlük grevin ardından taraflar arasında uzlaşma olmaz ise, 27 Eylül'de yeniden greve gidileceği açıklandı.
1970'den beri ilk kez pilotların greviyle kriz yaşayan şirketin zararının 98 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: Bloomberg
Etiketler: british airways uçak pilot grev