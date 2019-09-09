Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Emirlik Divanı İşleri Bakanı Ali es-Sabah, 90 yaşındaki Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah'ın tıbbi testlerinin tamamlanması amacıyla ABD'de bir hastanede bulunduğunu ifade etti.

Bakan Sabah, bu nedenle Emir el-Sabah'ın ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirmesi planlanan görüşmenin daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelendiğini aktardı.

Görüşme 12 Eylül için planlanmıştı

Kuveyt Emiri Sabah, ay başında ABD'ye gitmişti.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden 30 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamaya göre, Donald Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ı 12 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacaktı.

Emir Sabah'ın hasta olduğu için ağustos ayında Kuveyt'i ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmemesi dikkati çekmiş, özellikle sosyal medyada Emir el-Sabah'ın sağlık durumuyla ilgili farklı paylaşımlar ve spekülasyonlar yer almıştı.

Kuveyt Emirlik Divanı da 18 Ağustos'ta ani bir rahatsızlık geçiren el-Sabah'ın yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

Emir Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah, yaşadığı sağlık sorunu ve gördüğü tedavinin ardından basına açık ilk toplantısını 26 Ağustos'ta gerçekleştirmişti.

Trump'tan Sabah'a geçmiş olsun mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, sağlık sebepleri dolayısıyla kendisiyle yapacağı görüşmeyi ertelemek zorunda kalan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah'a geçmiş olsun dileğini iletti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, Şeyh Sabah'ın sağlık durumuyla ilgili olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Başkan Trump, dostu Emir'e acil şifalar diliyor ve iyileşir iyileşmez kendisini Washington'da ağırlamayı bekliyor. Emir saygı duyulan bir lider ve bölgedeki sorunların aşılmasında ABD'nin çok değerli bir ortağı olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA