Kuzey Kore'nin nükleer füze programlarını durdurma amaçlı müzakereler, şubat ayında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında yapılan ikinci zirvenin çöküşünden bu yana durdu.

Trump ve Kim, haziran ayında Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki sınırda tekrar bir araya gelerek, görüşmeleri yeniden açmayı kabul ettiler, ancak Pyongyang'ın nükleer denemelere devam etmesi görüşmeleri tıkadı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kore Yarımadası'ndaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, hayal kırıklığı olarak tanımladığı kısa mesafeli nükleer füze testlere rağmen, Kim Jong-un'un Trump’a yaptığı taahhütleri ihlal etmediğini ve nükleer müzakerelere haftalar hatta günler içinde tekrar dönülmesini umut ettiğini söyledi.

Pompeo, "Kuzey Kore lideri Kim, müzakere masasına geri dönmezse ya da birlikte yaptıkları anlaşmalarla uyuşmayan füze testleri yaparsa Başkan Trump'ın hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyorum” dedi.

Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen ikinci zirveden bir sonuç çıkmamıştı.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık" demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

Kaynak: Reuters