Fransa'da sel uyarısı

Fransa'nın Meteoroloji servisi Meteo France'dan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları Hauts-de-France bölgesinde etkisini sürdürüyor.

Hauts-de-France'e bağlı Nord, Somme ve Ardennes'de şiddetli yağış riski nedeniyle alarm seviyesi sarıya yükseltilirken, Pas-de-Calais için de sel uyarısı yapılarak alarm seviyesi turuncu olarak belirlendi.

Pas-de-Calais'de yağışlar gün boyu devam edecek ve saatteki hızı 90 kilometreyi bulan rüzgarlar vilayette etkili olacak.

Pas-de-Calais'de ocak ayında şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınları yaşanmış ve bölge sakinleri evlerinden tahliye edilmişti.