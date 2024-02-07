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Dünya
AA 07.02.2024 11:26

Fransa'da sel uyarısı

Fransa'nın kuzey vilayetlerinden Pas-de-Calais için yağış ve sel uyarısı yapıldı.

Fransa'da sel uyarısı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Fransa'nın Meteoroloji servisi Meteo France'dan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları Hauts-de-France bölgesinde etkisini sürdürüyor.

Hauts-de-France'e bağlı Nord, Somme ve Ardennes'de şiddetli yağış riski nedeniyle alarm seviyesi sarıya yükseltilirken, Pas-de-Calais için de sel uyarısı yapılarak alarm seviyesi turuncu olarak belirlendi.

Pas-de-Calais'de yağışlar gün boyu devam edecek ve saatteki hızı 90 kilometreyi bulan rüzgarlar vilayette etkili olacak.

Pas-de-Calais'de ocak ayında şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınları yaşanmış ve bölge sakinleri evlerinden tahliye edilmişti.

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