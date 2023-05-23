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Dünya
AA 23.05.2023 11:27

Fransa'da polen alerjisine karşı 81 bölgede kırmızı alarma geçildi

Fransa'da havada polen yoğunluğunun artması nedeniyle alerjik durumlara karşı 81 bölgede "kırmızı alarm" verildi.

Fransa'da polen alerjisine karşı 81 bölgede kırmızı alarma geçildi

Ulusal Aerobiyoloji Gözetim Ağı'ndan (RNSA) yapılan açıklamaya göre, ülkenin büyük bir bölümünde polenler etkili olmaya başladı.

Polenlerin alerjik durumlara yol açma riskine karşı kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde orta seviye olan "sarı alarm" verilirken riskin yüksek olduğu 81 bölgede en üst seviye olan "kırmızı alarm" durumuna geçildi.

RNSA, söz konusu bölgelerde alerji riskinin arttığını duyurdu.

Özellikle bahar aylarında bitki ve çiçekler yoluyla havaya karışan polenler, solunum başta olmak üzere birçok alerjik hastalığa yol açabiliyor.

RNSA'ya göre, Fransa'da nüfusun yüzde 25'i solunum yollu alerjik hastalıklardan şikayetçi. Bu hastalıkların başat tetikleyicileri arasında polenler yer alıyor.

Kurum, Twitter'dan paylaştığı grafikte, polen alerjisinden korunmak için saçların yıkanması, elbiselerin dışarıda kurutulmaması ortamın sabah akşam havalandırılması, alerjiyi ağırlaştıran sigara, parfüm gibi maddelerden uzak durulması ve dışarıya sık sık çıkılmaması gibi tavsiyelerde bulundu.

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