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Dünya
The Guardian 23.05.2023 11:19

Evsizler, Beyonce konseri nedeniyle otellerden çıkarılıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde, bir otel zinciri olan Travelodge'da barınan evsiz aileler, yerel belediyenin rezervasyonu uzatmamasının ardından ay sonunda yapılacak Beyonce konserleri başlamadan odalarından çıkarılacak.

Evsizler, Beyonce konseri nedeniyle otellerden çıkarılıyor

The Guardian'ın özel haberine göre, dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin Londra'daki Rönesans dünya turu sırasında, odaları başkaları tarafından rezerve edildiğinden, 30 kadar ailenin Enfield'deki bir Travelodge'dan çıkarılacağı açıklandı.

Ailelerin alternatif bir geçici konaklama yerine yerleştirilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

Beyonce'nin 29 Mayıs - 4 Haziran tarihleri ​​arasında otel yakındaki Tottenham Hotspur stadyumunda beş gece sahneye çıkması planlanıyor.

Otelin üçte ikisi olan yaklaşık 100 oda şu anda belediye tarafından rezerve edilmiş durumda.

Enfield belediyesine evsiz olduğunu bildiren aileler ve kişiler tarafından kullanılan her bir odada dört veya beş kişi yaşıyor.

The Guardian, konseyin konser sırasında sona eren 30 ailenin rezervasyonlarını uzatamadığını, yani bazılarının ayrılmak zorunda kalacağını duyurdu.

Otelden geçici olarak taşınmak zorunda kalan aileler, sürecin inanılmaz derecede yıkıcı olduğunu söylüyor. Tüm eşyalarını yanlarında götürmek zorunda kalmalarının yanı sıra, çocuklarının okulu kaçırdığını söylüyorlar.

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