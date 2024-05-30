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Dünya
AA 30.05.2024 19:37

Fransa'da, Netanyahu ile röportaj yapan televizyon kanalına muhalefetten tepki

Fransa'da muhalif milletvekilleri, Fransız bir televizyon kanalının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile röportaj yapmasına tepki göstererek, kanalı boykot etme çağrısında bulundu.

Fransa'da, Netanyahu ile röportaj yapan televizyon kanalına muhalefetten tepki
[Fotograf: AA]

Muhalif siyasetçiler ve sosyal medya kullanıcıları, "kasap", "soykırımcı", "savaş suçlusu" olarak niteledikleri Netanyahu'nun TF1 Grubuna ait Fransız televizyon kanalı LCI'de yayınlanan Le 20h de Darius Rochebin isimli programa röportaj vermesine tepki gösterdi.

"Bir savaş suçlusuna kırmızı halı serildi"

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Antoine Leaument, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Meclis'te, katledilen Filistin halkının bayrağını açtığı için bir milletvekiline uzaklaştırma cezası verilirken, bu halkı "bombalayan ve katleden" kişinin bir televizyon kanalına davet edilmesine karşı çıktı.

LFI milletvekili Thomas Portes ise Fransız kanalın "bir savaş suçlusuna kırmızı halı serdiğini" belirterek, Netanyahu'nun "Filistin halkına yönelik soykırım yürüttüğü sırada" programa davet edilmesini "utanç verici" olarak niteledi.

LFI partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Manon Aubry de X hesabından TF1'in, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) yakalama kararı başvurusunda bulunduğu Netanyahu'yu programa davet etmesini eleştirdi.

Muhalif vekiller kanalın boykot edilmesi çağrısı yaparken, çok sayıda X kullanıcısı sosyal medya üzerinden Netanyahu'nun katılacağı program öncesi kanalın önünde protesto gösterisi yapma çağrısında bulundu.

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