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Dünya
AA 30.05.2024 19:29

İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan tehdit: Batı Şeria'yı da Gazze gibi harabeye çevireceğiz

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'yı da Gazze Şeridi gibi harabeye çevirme tehdidinde bulundu.

İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan tehdit: Batı Şeria'yı da Gazze gibi harabeye çevireceğiz

Smotrich, İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin toprakları sınırındaki tel örgülerden yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Batı Şeria'nın Tulkerim, Nur Şems, Şuveyke ve Kalkilya kentlerinde yaşayan Filistinlilere seslenen Smotrich, onları İsraillilere karşı "terörle" suçladı.

Smotrich, "Yerleşim birimlerine yönelik terör devam ederse, yaşadığınız bölgeleri Gazze gibi harabeye çevireceğiz" dedi.

İsrail ordusunun çekildiği Cibaliya'daki yıkım görüntülendi
İsrail ordusunun çekildiği Cibaliya'daki yıkım görüntülendi

İsraillileri bir Filistin devletinin kurulmaması konusunda uyaran Smotrich, "Eğer Filistin devleti kurulursa, 7 Ekim'de Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşananlar burada da yaşanabilir" iddiasında bulundu.

Smotrich, "Yahudiye ve Samara'yı (Batı Şeria'ya İsrail tarafından verilen isim) kontrole devam edeceğiz." diyerek Batı Şeria'daki işgalin süreceğini ve İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarının İsrail için bir "güvenlik hattı" olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 519 Filistinli öldürüldü, 8 bin 950 Filistinli ise gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

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