Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.05.2024 16:40

Slovenya, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı

Slovenya hükümeti Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı.

Slovenya, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Slovenya Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Belçika'da Anvers Üniversitesi İsrail ile ilişkilerini askıya aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
Türkiye ve Azerbaycan arasında adli konularda işbirliği
17:27
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticilerinden biri Macaristan'da yakalandı
17:07
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan "uçak" açıklaması
17:04
Bakan Bayraktar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile görüştü
16:51
Sınav kaygısı nedir? Sınav kaygısıyla başa çıkma yolları nelerdir?
16:41
Koruma altındaki Alageyikler GPS ile takip ediliyor
Meksika’nın gözde turistik bölgesi, Xochimilco kanalları kuraklık tehdidi altında
Meksika’nın gözde turistik bölgesi, Xochimilco kanalları kuraklık tehdidi altında
FOTO FOKUS
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "EFES-2024" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "EFES-2024" paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ