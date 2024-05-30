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Dünya
AA 30.05.2024 13:53

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "uluslararası yardım" çağrısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, sağlık sisteminin çöktüğü Gazze Şeridi'nde sınır kapılarının açılması, hasta ve yaralıların tedavi olmaları için Gazze dışına çıkışının kolaylaştırılması için uluslararası kurum ve kuruluşlara yardım çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "uluslararası yardım" çağrısı

Bakanlıktan, hastanelerin hizmet veremez hale geldiği Gazze'deki duruma dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin çöküşü, binlerce hastanın yurt dışında tedaviye ihtiyaç duyması ve işgalci İsrail'in sınır kapılarını kontrol altına alarak kapatmaya devam etmesi şartları altında tüm uluslararası kurumlara ve ilgili taraflara, Gazze sınırlarını açmaları hasta ve yaralıların tedavi için yurt dışına çıkışlarını kolaylaştırmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun dün Refah’ta bir ambulansı hedef alan saldırısının kınandığı açıklamada, Filistin Kızılayı ekiplerinden 2 sağlık çalışanının görevinin başında hayatını kaybettiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun ambulansı hedef alan saldırısına ilişkin "Bu, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini çökertme ve ortadan kaldırma niyetini doğruluyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs'ta, Refah'ta Tel es-Sultan Doğum Hastanesi dışında faaliyet gösteren hastane kalmadığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da "İşgalci İsrail ordusu, Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin varlığını tümüyle yok etmeye çalıştı. Refah'ta ve Gazze'nin kuzeyinde art arda gerçekleştirilen katliamlarla baş edecek sağlık kapasitesi yok." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve baskınlarıyla 160 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 55 sağlık merkezi ile 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.

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