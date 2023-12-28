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Dünya
AA 28.12.2023 16:23

Fransa'da muhalif milletvekilinden, camilere yönelik saldırıları önlemek için "eylem" çağrısı

Fransa’da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, camilere yönelik ırkçı saldırıların önlenmesi için eylem planı yapılmasını istedi.

Fransa'da muhalif milletvekilinden, camilere yönelik saldırıları önlemek için "eylem" çağrısı
[Fotograf: AFP]

Milletvekili Portes, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 4 günde camilerin ve cami görevlilerine ait evlerin ırkçı saldırıların hedefi olduğunu hatırlattı.

Son haftalarda Müslüman vatandaşlara yönelik "ırkçı" saldırıların arttığına dikkati çeken Portes, artan İslam karşıtlığına karşı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in "sessizliğini" bozmasını istedi.

Portes, hükümeti, İslam karşıtlığı ile mücadelede büyük bir eylem planı yapmaya çağırdı.

Camilere yönelik saldırılar

Fransa'nın Oise vilayetine bağlı Beauvais kentinde Noel gecesi Hamza Camisi'nin duvarına ırkçı yazılar yazılmıştı.

Laghrari, böyle bir olayın, barış ve kardeşliği temsil etmesi gereken Noel gecesinde yaşanmasının şok edici olduğunu vurgulayarak, "Bu eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Essonne vilayetine bağlı Vigneux-sur-Seine kentindeki bir caminin kapısına 24 Aralık sabahı ölü yabani domuz asılmıştı.

Camiyi yöneten Vigneux-sur-Seine Müslümanları Kültür Derneği, olayla ilgili şikayette bulunmuştu.

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