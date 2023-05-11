Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.05.2023 15:07

Fransa’da martta son 30 yılın en düşük doğum sayısı açıklandı

Fransa'da martta günlük ortalama 1816 bebek dünyaya geldi. Böylelikle mart ayında son 30 yılın en düşük doğum sayısı görülmüş oldu.

Fransa’da martta son 30 yılın en düşük doğum sayısı açıklandı
[Fotograf: Reuters]

Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) aylık demografi raporuna göre, martta Fransa'da günlük ortalama 1816 bebek dünyaya geldi.

Doğum sayısı ülkede son 30 yıldır aylık bazda verilerin kaydedildiği 1994'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Ayrıca Mart 2022'ye göre bu yıl aynı dönemde yenidoğan sayısında yüzde 7 düşüş oldu.

Başkent Paris'in yer aldığı Ile-de-France ile Occitanie bölgelerinde bebek doğumları Fransa'nın deniz aşırı topraklarına göre daha da azalmış durumda.

INSEE yenidoğan sayısındaki bu düşüşü, hem doğurganlık çağındaki kadın sayısındaki azalmaya hem de son yıllarda doğurganlık hızının yavaşlanmasına bağlıyor.

Ülkede geçen yıl, 723 bin bebeğin doğmasıyla yenidoğan sayısında, 1946'dan bu yana en düşük yıllık rakam kaydedilmişti.

Çoğunluğu göçmen kökenli 161 binden fazla kişinin ülkeden gönderilmesinin de nüfus artış hızının düşmesinde etkili olduğu belirtilmişti.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Borrell: "Ukrayna, henüz kazanmadı ama Rusya bu savaşı çoktan kaybetti"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
Barbaros Hayrettin Paşa Camii ibadete açılıyor
16:06
İnce adaylıktan çekildi: Oy pusulaları değişecek mi, oylar geçersiz sayılacak mı?
16:03
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyede
16:02
İngiltere, Ukrayna'ya uzun menzilli seyir füzeleri gönderiyor
16:01
ABD'de üretici enflasyonu nisanda beklentilerin altında geldi
15:59
Akşener: İktidar olur olmaz 100 bin öğretmen atayacağız, tüm köy okullarını açacağız
KURTARAN-2023 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi
KURTARAN-2023 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi
FOTO FOKUS
Vakıflar dayanışmanın simgesi
Vakıflar dayanışmanın simgesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ