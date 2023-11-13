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Dünya
AA 13.11.2023 06:53

Fransa'da İsrail yanlısı gösteriye ülkenin önde gelen siyasileri katıldı

Fransa'da Filistin yanlısı gösterilere "kamu güvenliği" gerekçesiyle engel çıkarmaya çalışan siyasiler, Senato ve Meclis başkanlarının çağrısı ile yapılan İsrail yanlısı gösteriye yoğun katılım gösterdi.

Fransa'da İsrail yanlısı gösteriye ülkenin önde gelen siyasileri katıldı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Senato Başkanı Gerard Larcher ve Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet’in çağrısı ile Paris’te düzenlenen "antisemitizm karşıtı" gösteriye ülkenin önde gelen siyasileri katıldı.

Gösteride eski Cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve François Hollande, Başbakan Elisabeth Borne'un yanında ön sıralarda yerini alırken, aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen de tepkilere rağmen gösteriye katılım gösterdi.

Gösterinin yapıldığı güzergahta 3 binden fazla polis görev yaptı.

Marine Le Pen (solda) ve Jordan Bardella (sağda) Pazar günü Paris'teki yürüyüşe katılırken görüntülendi[Marine Le Pen (solda) ve Jordan Bardella (sağda) Pazar günü Paris'teki yürüyüşe katılırken görüntülendi]

"Özgür Filistin" diye bağıran bir kişiye saldırı

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, "Özgür Filistin" diye bağıran kişinin göstericilerin saldırısına uğradığı anlar yer aldı.

Göstericilerin darbetmeye çalıştığı Filistin destekçisi, polislerin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

"Irkçılık karşıtı değil İsrail yanlısı gösteri"

7 Ekim'den bu yana Filistin'e verdiği destekle öne çıkan solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) üyeleri, iktidardaki siyasilerin çağrısı ile "antisemitizm karşıtlığı" adı altında yapılan gösterinin "açıkça İsrail yanlısı" olduğunu vurgulayarak, gösteriye katılmama kararı almıştı.

LFI üyeleri ayrıca aşırı sağcı Marine Le Pen'in de gösteriye katılım kararını sert dille eleştirmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından hükümet, Filistin'de destek gösterilerine topyekun yasak kararı getirmiş, bu karar, ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştaya taşınmıştı.

Danıştay ise gösterilere ilişkin toplu bir yasak kararının alınamayacağına, yetkililerin olay bazlı karar vermeleri gerektiğine hükmetmişti.

Filistin'e destek gösterilerinin başladığı tarihten bu yana ülkede Yahudi karşıtlığı gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı artmıştı.

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