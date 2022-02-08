Platformun kurucusu hukuk ve siyaset felsefesi mezunu Cezayir kökenli Fransa vatandaşı Rafik Chekkat, Müslümanların eylemde bulunma kapasitesini engellemeye yönelik her şeyi İslam karşıtlığı olarak değerlendirdiklerini ve platformun kapsamına aldıklarını söyledi.

3 Şubat'ta erişime açıldı

Chekkat, Fransa'da 2019'da Bayonne Camisine yapılan saldırıda iki kişinin yaralanması ve Bourgogne-Franche-Comte bölgesinin yerel meclisinde başörtülü bir annenin Ulusal Birlik Partili (RN) bir meclis üyesi tarafından sözlü saldırıya uğraması sonrası, bir arkadaşının sosyal medya üzerinden kendisine, "İslam karşıtlığı ile mücadelede somut olarak neler yapabiliriz?" sorusunu sorduğunu anlattı.

Chekkat, "Platform, İslam karşıtlığı ile mücadelede somut olarak neler yapabiliriz sorusunun bir ürünüdür" dedi.

Fransa'da önce "İslamcı Ayrılıkçı" yasa olarak ortaya çıkan, tepkiler üzerine adı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" şeklinde değiştirilen yasanın Müslümanları hedef aldığına işaret eden Chekkat, bununla mücadele için uzun süredir çabaladıklarını, bu amaçla kurulan Islamophobia platformunun 3 Şubat'ta kamuoyunun erişimine açıldığını anımsattı.

Platformun çevrim içi olarak faaliyet yürüteceğine değinen Chekkat, "'İslamophobia' farklı kitlelere ulaşabilmek adına video, podcast, belgesel gibi farklı içeriklerle hizmet verecek" ifadesini kullandı.

Chekkat, platformun yanı sıra bu kapsamda yılda 3 kez "Conditions (Koşullar)" adını verdikleri bir dergi çıkaracakları bilgisini paylaştı.

"Avrupa’da özellikle Fransa'da Müslümanlara yönelik ağır bir tutum var"

"Platform, İslam karşıtlığının Müslümanlar ve gündelik hayatları üzerindeki etkileriyle birlikte, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik yönlerini ele alacak" diyen Chekkat, bunun Fransa'daki Müslümanların yaşadıklarının anlaşılmasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Chekkat, internet üzerinde konuyla ilgili içeriklerin dağınık olduğuna işaret ederek gerekli bilgileri tek bir yerde toplamak istediklerini belirtti.

Chekkat, platformun içeriklerinin kamuya ücretsiz olacağının altını çizerek, sadece dergilerinin abonelik sistemine tabi tutulacağını söyledi.

Chekkat, bütün bunları şimdilik 7 kişilik bir ekip olarak gerçekleştirdiklerini, gelecekte ekibe yeni katılımların olacağını umduklarını aktardı.

"Müslümanların pes etmediğini göstermek istiyoruz"

Avrupa'da ve özellikle Fransa'da Müslümanlara yönelik ağır bir siyasi iklim olduğunu kaydeden Chekkat, bunu hafifletmek için Müslümanların inisiyatif almalarının önemine vurgu yaptı.

"Fransa'da 2020 yılının son döneminden itibaren Müslümanlara yönelik, özellikle yetkililer tarafından artan bir baskı var, susturulmak isteniyorlar" diyen Chekkat, bu platform gibi inisiyatiflerin bu tür durumlarla mücadeleyi kolaylaştırdığını ifade etti.

Chekkat, "Bizim için önemli olan Fransa'daki Müslümanların pes etmediğini göstermekti” dedi.