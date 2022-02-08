Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 11:02Son Güncelleme: Kaynak: CNN
ABD'de buz kütlesinin kırılmasıyla gölde mahsur kalanlar kurtarıldı
[Fotoğraf: Twitter / @USCGGreatLakes]
ABD'de sahil güvenlik ekipleri, Erie Gölü'ndeki Catawba Adası yakınlarında karadan ayrılan bir buz kütlesinden 18 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
ABD'de sahil güvenlik ekipleri Erie Gölü'ndeki Catawba Adası yakınlarında karadan ayrılan bir buz kütlesinde mahsur kalan 18 kişiyi kurtardı.
Detroit Hava Üssü'nden bir MH-65 Dolphin helikopteri, karaya geri dönüş yolu arayan bir buz kütlesi üzerinde mahsur kalan kişileri fark etti.
[Fotoğraf: Twitter / @USCGGreatLakes]
Sahil Güvenlik ekipleri gölde mahsur kalanları kurtarmak için bir Marblehead hava botu ve Detroit helikopteri ile bölgeye ulaştı.
Helikopterden inen kurtarma yüzücüsü göldekileri hava botuna bindirerek kurtardı.
Ekipler kurtarılanları hastaneye kaldırırken aralarında durumu ağır kimsenin olmadığı bilgisini verdi.
Etiketler: ABD
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