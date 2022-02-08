ABD'de sahil güvenlik ekipleri Erie Gölü'ndeki Catawba Adası yakınlarında karadan ayrılan bir buz kütlesinde mahsur kalan 18 kişiyi kurtardı.

Detroit Hava Üssü'nden bir MH-65 Dolphin helikopteri, karaya geri dönüş yolu arayan bir buz kütlesi üzerinde mahsur kalan kişileri fark etti.

[Fotoğraf: Twitter / @USCGGreatLakes]

Sahil Güvenlik ekipleri gölde mahsur kalanları kurtarmak için bir Marblehead hava botu ve Detroit helikopteri ile bölgeye ulaştı.

Helikopterden inen kurtarma yüzücüsü göldekileri hava botuna bindirerek kurtardı.

Ekipler kurtarılanları hastaneye kaldırırken aralarında durumu ağır kimsenin olmadığı bilgisini verdi.