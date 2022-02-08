Fransa'da Ekim 2021'de kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunun tespiti, 2021'de Portekiz Katolik Kilisesinin kilise bünyesindeki kurumlarda çocuklara karşı cinsel taciz iddialarını araştırmak için bir komisyon kurma kararı alması adımları atıldı.

Almanya'da Münih ve Freising Başpiskoposluğunda geçmişte yaşanan cinsel taciz ve istismara ilişkin raporun yayımlanması ve İspanya meclisinin, kilisede çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını soruşturmak için araştırma komisyonu kurulması da bu yılki gelişmelerdi.

Tüm bu girişimler İtalya'dan da cinsel istismar iddialarının aydınlatılmasına ilişkin taleplerin yükselmesine yol açtı.

Sivil Toplum Kuruluşları tepkili

İtalya'da pedofili ile mücadele alanında öne çıkan derneklerden Rete l'Abuso (İstismar Mağdurları Ağı) Başkanı Francesco Zanardi ve La Caramella Buona (İyi Şeker) Başkanı Roberto Mirabile, pedofili skandallarına dair İtalya'daki duruma tepki gösterdi.

İtalya'da son 15 yılda 360 çocuğa yönelik cinsel istismar vakası tespit eden ve İtalyan yargısını harekete geçmemekle eleştiren Zanardi,"İtalya'da ne hükümet bu konuyu derinlemesine inceledi ne de kilise bunun bir sonucu olarak bir iç soruşturma komisyonu kurdu" dedi.

Zanardi "İtalya'da da yargı, bu konuda İspanya'nın yaptığı gibi özerk bir soruşturma açabilirdi, Almanya'da olduğu gibi bir yol izlenebilirdi. Ne yazık ki İtalya'da böyle bir dürtü yok. Bu büyük bir sorun. İtalya'da son 10 yıldır bu konuda ilerleme yok, pratik olarak hiçbir şey yapılmadı" diye konuştu.

"Rahipler, istismarları örtbas etmeyi sürdürüyor. Gazetelerde, kamuoyunda yer almasına rağmen Vatikan, bu konuya müdahale etmiyor" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

"Papa, İtalya'da olup bitenler için çok fazla bir şey yapmıyorsun"

Roberto Mirabile de İtalya'da pedofil rahipler konusunu araştırmaya yönelik soruşturma komisyonu oluşturmanın çok zor olacağını ifade etti.

Mirabile, "Bunun belirgin bazı nedenleri var. İlki, Roma'da Vatikan'ın olması. İkinci olarak, kilisenin ve rahiplerinin önemli olmakla beraber kültürel, sosyal varlıklarının İtalya'da yüzyıllardır alana çok iyi yayılmış olması"dedi.

Papa Franciscus'un yaklaşımını nasıl bulduğu da sorulan Mirabile, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fenomen hakkında küresel çapta sıkça konuştuğu için Papa'ya hakkını teslim etmeliyiz ancak üzgünüm ki bu röportaj vesilesiyle söylemek istediğim bir husus var. Papa Franciscus, sen de İtalya'da olup bitenler için çok fazla bir şey yapmıyorsun. Neden?"