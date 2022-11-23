Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da hemşirelerin yüzde 29'u mesleği bırakmayı düşünüyor
[Fotograf: Reuters]
Fransa'da yapılan bir anket, ülkedeki hemşirelerin yüzde 29'unun, 12 ay içinde mesleği bırakmayı düşündüğünü ortaya koydu.
Hemşireler Ulusal Birliğinin (ONİ) yürüttüğü, 49 bin 434 hemşirenin katıldığı anket sonuçlarına göre, ülkedeki hemşireler ve hastaların yüzde 89'u sağlık kurumlarına erişim konusunda endişe duyuyor.
Ankete göre, hemşirelerin yüzde 83'ü, özellikle son aylarda çalışma koşullarının kötüleştiğini dile getiriyor.
Hemşirelerin yüzde 29'u, bir yıl içinde mesleği bırakmayı düşünürken, yüzde 30'dan azı mesleğini çocuklarına veya yakınlara tavsiye etme kanaatinde olduğunu ifade ediyor.
Etiketler: Fransa
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