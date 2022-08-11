Ulusal basının Bobigny savcılığına dayandırdığı bilgiye göre, havalimanında polisin ateş açması sonucu bıçaklı kişinin öldüğü olayla ilgili iki soruşturma açıldı.

Savcılığın soruşturmalardan birini, "kamu mensubunca kasten adam öldürme" gerekçesiyle açıp Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) devrettiği bilgisi paylaşıldı.

Diğer soruşturma ise "kamu mensubu kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" gerekçesiyle açılarak Hava ve Sınır Polisine (PAF) devredildi.

Le Parisien, yaşamını yitiren evsizin 32 yaşında, Fransa'nın deniz aşırı topraklarından Martinik doğumlu olduğunu yazdı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, polislerin dün sabah Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda bıçaklı tehditkar kişiyi etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

Havalimanının kamuya açık 2F terminalinde meydana gelen olayda, sınır polisinin elinde bıçak bulunan bir kişiyi defalarca "elindeki bıçağı bırakması" yönünde uyardığı vurgulandı.

Bıçaklı kişinin, komutlara uymadığı ve polisin üzerine doğru geldiği sırada açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği dile getirildi.