Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Fransa'daki havalimanında bıçaklı adam vurularak öldürüldü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Fransa'nın Charles de Gaulle Havalimanı'nda, elindeki bıçakla tehdit oluşturduğu belirtilen kişi vurularak öldürüldü.
Fransız polisi ve havalimanı yetkilileri, havalimanında elindeki bıçağı savuran bir kişinin vurulduğunu bildirdi.
Paris polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, polis memurlarının söz konusu kişiyi "etkisiz hale getirdiği" bilgisi yer aldı.
Charles de Gaulle Havalimanı, Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesinde yer alıyor.
Etiketler: Fransa
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