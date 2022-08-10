Fransız polisi ve havalimanı yetkilileri, havalimanında elindeki bıçağı savuran bir kişinin vurulduğunu bildirdi.

Paris polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, polis memurlarının söz konusu kişiyi "etkisiz hale getirdiği" bilgisi yer aldı.

Charles de Gaulle Havalimanı, Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesinde yer alıyor.