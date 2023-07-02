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Dünya
TRT Haber 02.07.2023 22:50

Fransa'da halk OHAL istiyor

Fransa'da Cezayir asıllı genç Nahel'in polis tarafından öldürülmesinin ardından büyüyen olaylar "Olağanüstü hal ilan edilmesini" gündeme getirdi. Yapılan araştırmaya göre halkın yüzde 69'u OHAL ilan edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Kübra Yılmaz Pirgaip
Kübra Yılmaz Pirgaip

Fransa’da gündem ülkenin dört bir yanına dalga dalga yayılan isyan.

Başbakan Elizabeth Borne, olayları kontrol altına almak için tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Bu açıklama akıllara “Olağanüstü hal (OHAL) mi ilan edilecek?” sorusunu getirdi.

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Fransız Le Figaro gazetesi Institut Français D'opinion Publique’in yaptığı araştırmayı yayımlandı.

Araştırmaya katılanların yüzde 69’u OHAL ilan edilmesi yönünde görüş bildirdi. Halkın yüzde 31'i ise OHAL ilan edilmesini istemiyor.

Halkın çoğunluğu OHAL ilan edilmeden olayların kontrol altına alınamayacağına inanıyor.

Aynı araştırmaya göre Fransa halkının yüzde 57'si polise güveniyor ya da sempati duyuyor.

Kamera: Şemi Demirel

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