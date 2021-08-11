Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, COVID-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 920 artışla 6 milyon 370 bin 429’a yükseldi.

Son 24 saatte 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 112 bin 456’ya çıktı.

Hastanelerde 1745’i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 233 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,3

Ülkede son 7 günde COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,3 oldu.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 45 milyon 582 bin 15’e ulaştı, 38 milyon 154 bin 272 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplam 79 milyon 465 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Ekim ayının ortasından itibaren testler paralı olacak

Fransa genelinde, özellikle tatil bölgelerinde vaka sayılarının artması hükümeti alarma geçirdi.

Bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısının ardından hükümet sözcüsü Gabriel Attal, ekim ayı ortasından sonra COVID-19 testlerinin ücretli olacağını, ayrıca riskli kişiler için eylül ayı sonundan itibaren 3'üncü doz aşı kampanyası başlayacağını açıkladı.

"Sağlık ruhsatı" uygulaması

Attal, vaka sayısının 100 binde 200’ü geçtiği yerlerde alışveriş merkezlerinin COVID-19 ile mücadele yasası kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulamasından muaf tutulmasının askıya alınacağını aktardı.

Sağlık ruhsatı uygulamasının yanı sıra bazı meslek gruplarına COVID-19 aşısını eylül ayından itibaren zorunlu hale getiren tartışmalı COVID-19 ile mücadele yasası, "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, Fransa genelinde resmi verilere göre son 3 haftadır cumartesi günleri sayıları yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

Yasa 9 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girmişti.