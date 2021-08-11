ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, hamilelerin COVID-19 aşısı olmasına yönelik daha önceki tavsiyelerini güçlendirdiklerini belirtti.

Walensky, "Aşılar, güvenli ve etkili. Son derece bulaşıcı olan Delta varyantıyla mücadele ettiğimiz ve COVID-19'un aşı olmamış hamilelerde yarattığı şiddetli sonuçları gördüğümüz son günlerde aşılamayı artırmak çok büyük önem taşıyor." dedi.

"Aşı olmaları son derece önemli"

CDC, 2 bin 500 kadın üzerinde yapılan güncel bir araştırmanın sonucuna atıf yaparak, hamileliğin 20'nci haftasından önce en az bir doz Pfizer-BioNTech ya da Moderna aşısı olan kadınlarda düşük riskinde herhangi bir artışa da rastlanmadığını duyurdu.

CDC, hamilelerin COVID-19'u ağır geçirmeleri ve hastalık nedeniyle düşük ve ölü doğum risklerinin yüksek olduğunu, hamilelerin aşı yaptırarak COVID-19'dan korunmasının son derece önem arz ettiğini vurguladı.

Delta varyantı nedeniyle yoğunluk var

ABD'deki veriler, ülkede bebek bekleyen kadınların yalnızca yüzde 23'ünün en az bir doz aşı olduğunu gösteriyor.

ABD'de Delta varyantı nedeniyle hastaneler ve yoğun bakımlarda yoğunluk yaşanırken, uzmanlar, hastalar arasında dikkati çekici sayıda hamile kadın bulunduğuna işaret ediyor.

Bazı uzmanlar, Delta varyantının COVID-19'un diğer varyantlarından daha şiddetli semptomlara yol açtığı görüşünde olsa da bu konuda fikir birliği bulunmuyor.