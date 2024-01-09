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Dünya
AA 09.01.2024 18:56

Fransa'da Gabriel Attal başbakanlık görevine başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başbakanlığa atanan 34 yaşındaki Gabriel Attal görevi Elisabeth Borne'dan devraldı.

Fransa'da Gabriel Attal başbakanlık görevine başladı
[Fotograf: Reuters]

Başbakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Attal, yeni görevinde eğitim meselesinin başat önceliklerinden biri olacağına işaret etti.

Attal, "abaya (uzun elbise) ve laiklik konusunda güçlü kararlar alarak ve okulda abayayı yasaklayarak, özgürlük adına hareket ettiğini" söyledi.

Fransa sloganında yer alan "Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik" ilkelerinin kendisine yol gösterici olacağını dile getiren Attal, çok sayıda Fransızın kendi ülkesinden şüphe ettiğini belirtti.

Attal, "Cumhurbaşkanıyla birlikte kaderimizi kontrol etmek ve Fransız potansiyelini ortaya çıkarmak tek hedefimiz olacak." dedi.

Yeni Başbakan, güvenlik meselesinin ve göçle mücadelenin ülkesi için başat meseleler olduğunu aktardı.

Attal'ın konuşmasını yaptığı sırada ellerinin titremesi dikkati çekti.

Borne da Attal'a "hoş geldin" diyerek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, kabine üyelerine ve iktidar milletvekillerine teşekkür etti.

Yaklaşık 7 yıl boyunca Fransa'ya bakan ve ardından başbakan olarak hizmet ettiğini anımsatan Borne, bundan sonra milletvekilli olarak görevini sürdüreceğini belirtti.

Borne, ülke için doğru olduğunu düşündüğü siyaseti yürüttüğünü dile getirerek, başbakanlık sürecinde mecliste 50'den fazla yasanın geçtiğinin altını çizdi.

Eski başbakan, halefine yeni görevinde başarılar diledi.

Ülkenin en genç başbakanı olarak göreve başlayan 34 yaşındaki Attal, Fransa'nın kuzeyindeki Clamart kentinde 1989'da dünyaya geldi.

Fransa'nın en prestijli okullarından Sciences Po Paris'ten mezun olan Attal, siyaset hayatına 2006'da Sosyalist Partisi (PS) üyesi olarak ilk adımlarını attı.

Attal, Macron cumhurbaşkanlığı görevine üstlenmeden önce, ona destek veren ilk isimler arasında yer aldı.

Başbakan Attal, Macron'un cumhurbaşkanlığı döneminde milletvekilliği, hükümet sözcülüğü ve eğitim bakanlığı gibi birçok görevi üstlendi.

Cumhurbaşkanına yakın siyasetçiler arasında yer alan Attal'ın eğitim bakanıyken laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle devlet okullarında abaya giyilmesini yasaklaması tartışma yaratmıştı.

Ülkede 27 Ağustos 2023'te alınan "abaya yasağı" kararı, hak ve özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle Danıştay’a taşınmış, Danıştay yasağın "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını ihlal etmediğine" hükmetmişti.

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