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Dünya
AA 09.01.2024 18:10

Kabil'de bombalı saldırı: En az 3 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in doğusunda meydana gelen bombalı saldırı sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kabil'de bombalı saldırı: En az 3 ölü
[Fotograf: TRT Haber]

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Zadran, Kabil'in doğusundaki Alokhail bölgesinde akşam bir yolcu aracına yerleştirilen manyetik bombanın patlatılması sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiğini söyleyen Zadran, olayla ilgili bir şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesinde de 6 Ocak'ta meydana gelen bombalı saldırı sonucu 5 kişi ölmüş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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