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Dünya
AA 09.01.2024 17:10

DSÖ Filistin Temsilcisi: Hayatımda hiç bu kadar çok ampute vakasına şahit olmadım

Dünya Sağlık Örgütünün Filistin Temsilcisi Dr. Rik Peeperkorn, Gazze'de İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarında şu ana kadar yaklaşık 59 bin kişinin yaralandığına dikkati çekerek, "Hayatımda çocukların da aralarında olduğu hiç bu kadar çok ampute vakasına şahit olmadım." dedi.

DSÖ Filistin Temsilcisi: Hayatımda hiç bu kadar çok ampute vakasına şahit olmadım
[Fotograf: AA]

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) çevrim içi düzenlediği bilgilendirme toplantısında konuşan DSÖ Filistin Temsilcisi Dr. Rik Peeperkorn, Gazze'de İsrail saldırısında yaralanan sivillerin durumunu değerlendirdi.

Yaralılar arasında çok sayıda travma vakasının bildirildiğini aktaran Peeperkorn, "Omurga travması, ezilme yaralanmaları, ciddi yanıklar, amputeler. Hayatımda çocukların da aralarında olduğu hiç bu kadar çok ampute vakasına şahit olmadım." ifadelerini kullandı.

Dr. Peeperkorn, "Bu durum her şey üzerinde çok uzun vadeli etkilere neden olacak." diye konuştu.

Gazze'de can kaybı 23 bin 210'a yükseldi
Gazze'de can kaybı 23 bin 210'a yükseldi

Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan İsrail'in saldırılarında 59 binden fazla kişi yaralandı

İsrail'in 95 gündür Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere 23 bin 210 Filistinli öldürüldü, 59 bin 100 kişi yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail'in ağır saldırılarında yaralanan birçok sivilin uzuv kaybı yaşadığı bildiriliyor.

İsrail güçleri tarafından insani yardımların girişinin engellendiği Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve sağlık malzemeleri sıkıntısı çekildiği için yaralıların tedavi edilmesinde de büyük zorluklar yaşanıyor.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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