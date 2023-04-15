Fransa'da emeklilik reformunun onaylaması tepkilere neden oldu

Fransa'da Anayasa Konseyi'nin hükümetin tartışmalı emeklilik reformunu ana hatlarını onaylamasının ardından siyasiler tepkilerini Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla duyurdu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Milletvekili Mathilde Panot, "Fransız halkı, nefes nefese kalan bir rejimin son çırpınışlarına tanık oluyor. Anayasa Konseyinin kararı bunun göstergesi." yorumunda bulundu.

Panot, reformun hala adaletsiz ve meşru olmadığını savunarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu reformu yürürlüğe koymaması gerektiğini belirtti.

Reform karşıtları mücadeleye "devam" dedi

LFI partili eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon ise reforma karşı "mücadelenin devam ettiği" mesajını verdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, son sözü her daim halkın söylediğini vurgulayarak, "adaletsiz" olarak nitelendirdiği referandumun geri çekilmesini sağlayacak değişimi hazırlamanın halkın elinde olduğunu ifade etti.

Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri ve milletvekili Fabien Roussel, konseyin kararının ardından "Artık bir volkanın üzerindeyiz. Halka çağrıda bulunuyorum: 1 Mayıs'ta, herkes sokağa!" ifadesini kullandı.

Sosyalist Partisi (PS), emeklilik reformu yürürlüğe koyulduğu takdirde bunu bozmak için meclise tasarı sunacağını açıkladı.

Sendikalar 1 Mayıs'a kadar iktidarla görüşmeyecek

Ülkenin önde gelen sendikaları yaptıkları ortak açıklamada, Anayasa Konseyinin kararına tepki göstererek, iktidarın hiçbir toplantı talebini kabul etmeyeceklerini belirtti.

Reforma karşı düzenlenen grev ve eylemleri desteklediklerini açıklayan sendikalar, tüm çalışanları 1 Mayıs'ta eylem yapmaya çağırdı.

"Bu akşam ne kazanan var ne kaybeden"

Öte yandan, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Anayasa Konseyinin kararıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Borne, reforma ilişkin tasarının demokratik sürecini tamamladığını kaydederek, "Bu akşam ne kazanan var ne kaybeden." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Fransız BFMTV kanalı, hükümetin emeklilik reformunu bu hafta sonu yürürlüğe koymayı planladığını aktardı.

Süreç

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

Konsey, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylarken; reforma ilişkin 6 maddeyi tamamen veya kısmen reddetmişti.