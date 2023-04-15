Açık 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.04.2023 00:20

Fransa'da emeklilik reformunun onaylaması tepkilere neden oldu

Fransa'da Anayasa Konseyinin, emeklilik yaşını 64'e çıkaran reformu ana hatlarıyla onaylaması ülkede tepkilere neden oldu.

Fransa'da emeklilik reformunun onaylaması tepkilere neden oldu
[Fotograf: Reuters]

Fransa'da Anayasa Konseyi'nin hükümetin tartışmalı emeklilik reformunu ana hatlarını onaylamasının ardından siyasiler tepkilerini Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla duyurdu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Milletvekili Mathilde Panot, "Fransız halkı, nefes nefese kalan bir rejimin son çırpınışlarına tanık oluyor. Anayasa Konseyinin kararı bunun göstergesi." yorumunda bulundu.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü

Panot, reformun hala adaletsiz ve meşru olmadığını savunarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu reformu yürürlüğe koymaması gerektiğini belirtti.

Reform karşıtları mücadeleye "devam" dedi

LFI partili eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon ise reforma karşı "mücadelenin devam ettiği" mesajını verdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, son sözü her daim halkın söylediğini vurgulayarak, "adaletsiz" olarak nitelendirdiği referandumun geri çekilmesini sağlayacak değişimi hazırlamanın halkın elinde olduğunu ifade etti.

Fransa'da tartışmalı yasa onaylandı, sokaklar karıştı
Fransa'da tartışmalı yasa onaylandı, sokaklar karıştı

Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri ve milletvekili Fabien Roussel, konseyin kararının ardından "Artık bir volkanın üzerindeyiz. Halka çağrıda bulunuyorum: 1 Mayıs'ta, herkes sokağa!" ifadesini kullandı.

Sosyalist Partisi (PS), emeklilik reformu yürürlüğe koyulduğu takdirde bunu bozmak için meclise tasarı sunacağını açıkladı.

Sendikalar 1 Mayıs'a kadar iktidarla görüşmeyecek

Ülkenin önde gelen sendikaları yaptıkları ortak açıklamada, Anayasa Konseyinin kararına tepki göstererek, iktidarın hiçbir toplantı talebini kabul etmeyeceklerini belirtti.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu onaylandı
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu onaylandı

Reforma karşı düzenlenen grev ve eylemleri desteklediklerini açıklayan sendikalar, tüm çalışanları 1 Mayıs'ta eylem yapmaya çağırdı.

"Bu akşam ne kazanan var ne kaybeden"

Öte yandan, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Anayasa Konseyinin kararıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Borne, reforma ilişkin tasarının demokratik sürecini tamamladığını kaydederek, "Bu akşam ne kazanan var ne kaybeden." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Fransız BFMTV kanalı, hükümetin emeklilik reformunu bu hafta sonu yürürlüğe koymayı planladığını aktardı.

Süreç

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

Konsey, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylarken; reforma ilişkin 6 maddeyi tamamen veya kısmen reddetmişti.

ETİKETLER
Emekli Fransa
Sıradaki Haber
Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılışında Azerbaycan bayrağı yakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs Türkiye'de ve yurt dışında yeni bir değişim, dönüşüm tarihi
01:19
Denizlerde av yasağı başladı
00:23
Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılışında Azerbaycan bayrağı yakıldı
00:10
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Hiç kimse bu ülkede terörü meşrulaştıramaz
23:42
Emine Erdoğan: "Milletçe tek yürek halinde bir ve beraber olmanın şifasını hissettik"
23:25
Taşeronda çalışan THY personelinin kadroya geçişi başladı
Kazlıçeşme Mozaik Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor
Kazlıçeşme Mozaik Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılışında Azerbaycan bayrağı yakıldı
Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılışında Azerbaycan bayrağı yakıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ