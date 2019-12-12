Fransa'da emeklilik reformunun yol açtığı kaos sürüyor. 5 Aralık'ta genel grev ilan eden sendikalar geri adım atmadı, eylemlerini sürdürdü.

Yine toplu ulaşımda hayat felç oldu, metro hatlarında büyük aksaklıklar yaşandı.

Göstericiler bir kez daha toplu ulaşım sağlayan otobüslerin hareket merkezlerinde işleyişi engellemeye çalıştı, olaylara polis müdahale etti.

Paris sokaklarında 8 gündür çalışanların tepki sesleri yükseliyor ancak sendikalar seslerinin hükümet tarafından duyulmadığını savunuyor.

Başkent Paris'te Nation Meydanı'nda toplanan göstericiler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef aldı.

Paris dışındaki kentlerde de gösteriler vardı.

Rennes kentinde polisin tekerlekli sandalyeli göstericiye müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı.

Marsilya'da ise greve katılanlar limanları kapattı.

Sendikalar hafta sonu, gösterilerinin 57'inci haftasında Sarı Yeleklilere destek verecek. 16 Aralık'ta karayolu taşımacılığında örgütlü sendikalar otoyollarda kontak kapatacak.

17 Aralık Salı günü ise, büyük grev ve gösteri var. Sendikalar, 2 haftalık yılbaşı tatili süresince de eylemlerine devam edecek.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

Geçen hafta perşembe başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkiliyor.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber