Cezayir'de her hafta salı ve cuma günlerinde sokaklara dökülen halk, seçim haftasında her gün sokağa çıktı ve oy kullanmama çağrısı yaptı.

Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren halk, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sandıklara gitti.

Oy kullanmayı tercih eden Cezayirliler, vatanları için oy kullandıklarını, bunun vatani bir görev olduğunu söylüyor.

Ancak halkın büyük bir kesimi, adayların halkın istediği sivil yönetim talebini karşılamadığını, sistemin hala sürdüğünü, askeriyenin hala aktif rol oynadığını söyleyerek seçime gidilmemesi gerektiğini söylüyor.

Ordu ise bu seçimin Cezayir'de düzeni yeniden sağlayacağını savunuyor.

Fakat seçime katılım beklendiği gibi oldukça düşük. Yine de bu durum resmi olarak seçimin geçerliliğini etkilemeyecek. 5 aday arasında oyların salt çoğunluğunu alan bir aday olursa seçimi kazanacak.

Yüzde 50 sınırı geçilemezse ikinci tur seçimler en çok oy alan iki aday arasında gerçekleşecek ve halk 26 Aralık'ta tekrar sandıklara gidecek.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaiz Beteflika’nın yeniden aday olmasıyla başlayan gösteriler, hükümet ve yolsuzluk karşıtı eylemlere dönüşmüştü.

Gösterilerin giderek şiddetlenmesi ile Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın istifa etmek zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde başlayan soruşturma kapsamında eski başbakanlar Ahmed Uyahya 15 yıl hapis ve 8 bin dolar para cezası, Abdülmelik Sellal ise 12 yıl hapis ve 16 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: TRT Haber