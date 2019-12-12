Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Sapporo Bölge Mahkemesi, ABD'li teknoloji şirketi Google'dan 2012'deki cinsel saldırı suçlamasıyla açılan davaya dair haberleri arama motoru kayıtlarından çıkarmasını istedi.

Mahkeme, kararın gerekçesinde, Google'da şahsın ismiyle yapılan aramalarda söz konusu haberlerin öncelikli olarak gösterildiğini belirtti.

Bu durumun, hakkında açıklanan davada delil yetersizliğinden beraat eden kişinin itibarını olumsuz etkilediği kaydedildi.

"Unutulma hakkı"

Modern internet hukukunda bir kişinin kendisi ile ilgili olumsuz kişisel bilgilerin internet arama sonuçlarından ve arşiv dizinlerinden kaldırılmasını yasal olarak talep etmesi "unutulma hakkı" olarak adlandırılıyor.

Avrupa Birliği ve Arjantin hukukunda "unutulma hakkı"na ilişkin düzenlemeler bulunuyor.

Kaynak: AA