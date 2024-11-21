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Dünya
AA 21.11.2024 11:17

Fransa'da çiftçiler traktörleriyle Bordeaux Limanı'na erişimi engelledi

Fransa'da, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasını protesto eylemlerinin 4. gününde bir grup çiftçi, ülkenin güneybatısındaki Bordeaux Limanı'na erişimi sağlayan yolu traktörleriyle kapattı.

Fransa'da çiftçiler traktörleriyle Bordeaux Limanı'na erişimi engelledi
[Fotograf: AFP]

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'da 4 gündür devam eden çiftçi eylemleri, ülkenin güneybatısında yoğunlaştı.

Fransa'nın önde gelen çiftçi sendikalarından Coordination Rurale (CR) öncülüğünde bir grup çiftçi, traktörleriyle Bordeaux Limanı'na giden yolları lastik ve çöp boşaltarak kapattı.

Sendika yetkilileri, çiftçilerin traktörleriyle limana girişleri engellediği eylemin farklı noktalarda devam edeceğini bildirdi.

CR yetkililerinden Karine Duc, bu liman aracılığıyla "Avrupa standartlarına uygun olmayan tahılların ülkeye girişinin sağlandığını" ve buna tepki göstermek istediklerini dile getirdi.

Çiftçi sendikaları, ülke genelindeki eylemlerin yoğunlaşarak devam edeceği, 25 Kasım’dan itibaren devlet kurumları ve hükümet binaları çevresinde eylem yapacaklarının sinyalini vermişti.

Fransa Başbakanı Michel Barnier, hükümetin karşı çıktığı ve çiftçilerin de protesto ettiği Avrupa Birliği (AB) ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşmasının Ulusal Mecliste müzakere edilmesini istemişti.

2000 yılından bu yana müzakere edilen anlaşmanın 18-19 Kasım’da Brezilya’da yapılan G20 Zirvesi'nde nihayete erdirilebileceğinin gündeme gelmesi ile Fransız çiftçiler yeniden eyleme gitme kararı almıştı.

Fransız çiftçiler, haksız rekabete yol açacağı gerekçesiyle anlaşmaya karşı çıkıyor.

AB-MERCOSUR ticaret anlaşması

AB ile MERCOSUR arasında serbest ticaret anlaşması, taraflar arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını ve AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde AB ile MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve MERCOSUR ülkeleri, AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.

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