Fransa'da sokaklardaki hareketlilik dinmiyor. Emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren reforma tepki çığ gibi büyüyor.

Sendikaların çağrısıyla, ulaşım ve eğitim başta olmak üzere pek çok sektörde çalışanlar bugün genel greve gidiyor.

Tren ve metro seferlerinin yanı sıra, gün içinde havaalanlarında da aksamalar öngörülüyor.

Ülkede kreş ve ilkokul öğretmenlerinin de yüzde 40'tan fazlası iş bıraktı. Eğitim sekteye uğradı.

800 bin kişi bekleniyor

Greve gidenlerin düzenleyeceği gösteriler için 5 bini Paris'te toplam 12 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

Kitlesel eyleme ülke genelinde 800 bin kişinin katılması bekleniyor.

Reform sonrası yapılan kamuoyu yoklaması Cumhurbaşkanı Macron'un hızla güç kaybettiğini gösteriyor.

Yapılan ankete göre Fransızların yüzde 65’i Macron'un kötü bir başkan olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 61'i Macron'un protestolara ilişkin açıklamalarının daha fazla öfkeye neden olacağı görüşünde.

