Adeoye, Eş-Şebab ile mücadelede 90 milyon dolar yardım talep ettiklerini açıklayarak yeterli desteğin sağlanamaması durumunda birçok bölgenin örgütün eline geçebileceği uyarısında bulundu.

Somali'deki durumun çok kritik olduğuna dikkati çeken Adeoye, "Uluslararası toplumun Somali'ye olan ilgisini kaybetmesini istemiyoruz." dedi.

Adeoye, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya desteğine dikkati çekerek aynı yardımın Somali'ye de sağlanmasını istedi.

Somali'de Afrika Birliği Geçiş Misyonu kapsamında 20 binden fazla asker görev yapıyor.

Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.

Örgüt, aynı zamanda Somali'nin komşusu Kenya'da da zaman zaman terör eylemleri düzenliyor.