Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma, hızlı nötron reaktörleriyle ilgili yeni projelerin uygulanmasının yanı sıra mevcut projelerde iş birliğinin genişletilmesi, uranyum-plütonyum yakıtı üretimi, kullanılmış nükleer yakıtın elleçlenmesi gibi birçok önemli konuyu içeriyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında imzalanan "Hızlı Nötron Reaktörleri Alanında Uzun Vadeli İş birliği ve Nükleer Yakıt Döngüsünün Kapatılmasına Yönelik Kapsamlı Program" anlaşması, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ve Çin Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Zhang Kejian imza attı.

Program, nükleer enerjinin küresel düzeyde gelişimi için bir yol haritası sunması açısından önem taşıyor. Programın 2024'ün sonuna kadar uygulamaya alınabilmesi için gerekli planlamalar yakın zamanda yapılacak.