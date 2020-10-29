Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Fransa'da bir kilise yakınında bıçaklı saldırı: 2 ölü
Fransa'nın Nice kentinde bir kilise yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar var.
Fransa’nın güneyinde yer alan Nice kentinde, bıçaklı bir saldırganın, 2 kişiyi öldürdüğü, birkaç kişiyi yaraladığı açıklandı.
Belediye Başkanı Christian Estrosi Twitter'da yaptığı açıklamada, Notre Dame kilisesinin yakınında meydana gelen bıçaklı saldırıyı düzenleyen kişinin gözaltına aldığını söyledi.
Estrosi, olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiğini açıkladı.
Bununla birlikte, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiğini duyurdu.
Etiketler: Son Dakika FransaSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 12:12
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