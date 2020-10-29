Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci yılı dönümünü kutlamak için hazırlanan program, T.C. Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine bağlı okulların öğrencileri ve öğretmenleri, Büyükelçilik mensuplarının çocukları ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü, öğretim elemanları ve mensuplarının çocuklarının okudukları ve Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının Türk Müziği sazlarıyla altyapısını hazırladığı İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Marşın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınlandı.

Programda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan Cumhuriyet konulu belgesel ve T.C. Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin katkısıyla hazırlanan Cumhuriyet Müzesi Sanal Turu izlendi.

Program Kırgız Türk Anadolu Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyet temalı bir şiiri ve Atatürk’ün vecizelerini okumalarıyla devam etti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Manas’ın Kızları Dans Grubu’nun “Türk Halk Dansları” gösteriminin ardından, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü tarafından hazırlanan Cumhuriyet Konseri ile program sona erdi. Konserin özel kapanış bölümünde “Karabağ” adlı eser yer aldı.