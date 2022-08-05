Sürüsünden ayrılarak Fransa'da Seine Nehri’ne giren beyaz balina kurtarılmaya çalışılıyor.

Balina, başkent Paris’in 70 kilometre uzaklıktaki Vernon’da bir kanal havuzunda. Beslenemediği için zayıflayan balinanın sağlık durumunun endişe verici olduğu belirtiliyor.



Balinayı Seine Nehri'nin ağzına doğru yönlendirme çabaları sonuçsuz kaldı. Riskli olacağı için balinanın sudan çıkarılması seçeneği üzerinde durulmuyor.

Mayıs ayında da, yolunu kaybeden bir katil balina Seine Nehri’ne yanlışlıkla girmiş, tatlı suda mahsur kalmıştı. Kurtarma operasyonu başarısız olunca, çok hasta olan katil balinanın yaşamına son verilmişti.



Beyaz balinalar, kuzeydeki soğuk denizlerde yaşıyor. Balinaların nasıl bu kadar güneye indiği ve doğal yaşam alanından neden bu kadar uzaklaştığı bilinmiyor.