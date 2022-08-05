Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurduğunu açıkladı
[Temsili Fotoğraf: AA]
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurduğunu duyurdu.
Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şafak" olarak isimlendirilen operasyon kapsamında, "Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze'yi vurduğu" aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, İsrail cephesinde de "özel durum" ilan edildiği duyuruldu.
Sosyal medyada, Gazze içindeki bazı yerlerin hedef alındığı ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
Filistin Sağlık bakanlığı 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını duyurdu.
Etiketler: Gazze İsrail Filistin Devleti
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