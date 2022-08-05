Halbusi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisinin halkın temsilcisi olduğunu ve harekete geçen kitlelerin, Meclisin varlığının bir parçası olduğunu söyledi.

Sadr'ın erken seçim çağrısının hiçbir şekilde ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Sünni siyasetçi Halbusi, "ülkenin yüksek ulusal çıkarları doğrultusunda anayasaya uygun ve ortak anlayışla demokratik sürecin yeniden başlatılması için mutabık kalınan bir süre içinde genel ve yerel seçimlere gidilmesini desteklediklerini" kaydetti.

Şii dini ve siyasi lider Sadr, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada parlamentonun feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Sadr ayrıca İran destekli Şii siyasi rakiplerine diyalog ve uzlaşı kapısını kapatarak, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'deki destekçilerinden talepleri yerine gelene kadar oturma eylemlerine devam etmelerini istemişti.

Haşdi Şabi lideri Falih el-Feyyad ise dün, Sadr'ın Meclisin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısını reddettiğini açıklamıştı.

Sadr yanlıları, Yeşil Bölge'yi basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge’ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Yeşil Bölge’deki oturma eylemlerini sürdüren Sadr Hareketi mensuplarına seslenerek, devlet kurumlarını boşaltmalarını istemişti. Kazımi, siyasi partilerle Sadr'a diyalog çağrısı yapmıştı.

Bağdat'taki Şii liderler, bazı Sünni yetkililer ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Kazımi'nin çağrısına olumlu yanıt gelmişti.