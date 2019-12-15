Dünya
Fransa'da aşırı yağış ve fırtına: 2 ölü15 Aralık 2019 Pazar 11:21 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 11:37
Fransa'nın güneybatı bölgelerinde etkili olan aşırı yağış, su baskınlarına neden oldu. 2 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi tahliye edildi.
[Fotoğraf: AP]
Fransa'nın güneybatısında birkaç gündür devam eden şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu.
[Fotoğraf: AP]
Yağışla beraber başlayan fırtına ise hayatı olumsuz etkiledi. Evleri su bastı, ağaçlar devrildi.
[Fotoğraf: AP]
Binlerce ev eletriksiz kalırken, yüzlerce kişi yaşadığı yerlerden tahliye edildi.
2 kişi hayatını kaybetti
Yetkililer şu ana kadar 2 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.
[Fotoğraf: AP]
Kaynak: Deutsche Welle
Etiketler: fransa Fırtına aşırı yağış