Fransa'nın güneybatısında birkaç gündür devam eden şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu.

[Fotoğraf: AP]

Yağışla beraber başlayan fırtına ise hayatı olumsuz etkiledi. Evleri su bastı, ağaçlar devrildi.

[Fotoğraf: AP]

Binlerce ev eletriksiz kalırken, yüzlerce kişi yaşadığı yerlerden tahliye edildi.

2 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer şu ana kadar 2 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

[Fotoğraf: AP]

Kaynak: Deutsche Welle