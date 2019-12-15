Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde yaşayan Suriyelilerin elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Tel Abyad'ın yüzde 51'lik bölümüne elektrik verilmeye başlandı. Rasulayn kırsalının yanı sıra şehir merkezine de elektrik verilmesi için, ilçede bulunan elektrik trafoları, direkler ve hatların bakım-onarımı aralıksız devam ediyor.

Su sorunu çözülüyor

Açıklamada, bölgede çalışmayan jeneratörlerin de onarılarak çalışır hale getirildiği belirtildi. Bölgeye elektriğin getirilmesi ve jeneratörlerin çalışmasıyla kuyulardan su çekilmeye başlandı. Allouk Su Tesisi’nin aktif hale getirilmesiyle bölgedeki 26 kuyudan su sağlanmaya başlandı.

Özellikle Rasulayn’da 15 adet su kuyusundan 10’u elektriğin getirilmesi ve jeneratörlerin çalışır hale gelmesiyle hizmete açıldı. 10 adet kuyu, Rasulayn’ın büyük bölümünün su ihtiyacını karşılamaya başladı.

Kaynak: TRT Haber