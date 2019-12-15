Johor eyaletine bağlı Şehir İyileştirme ve Çevre Komitesi'nden yapılan açıklamada, 13 Aralık'tan bu yana meydana gelen sağanak yağışların sebep olduğu seller nedeniyle evini terk edenlerin sayısının 2 bin 853'ten 3 bin 835'e yükseldiği belirtildi.

Tahliye edilen eyalet sakinleri, güvenli bölgelere yerleştirildi.

Bölgede yağış ve sel tehlikesinin süreceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA