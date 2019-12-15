Dünya
Malezya'da sel yaklaşık 4 bin kişiyi yerinden etti15 Aralık 2019 Pazar 07:12 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 07:19
Malezya'nın güneyindeki Johor eyaleti genelinde meydana gelen sel baskınlarının ardından 3 bin 835 kişi evlerinden tahliye edildi.
Johor eyaletine bağlı Şehir İyileştirme ve Çevre Komitesi'nden yapılan açıklamada, 13 Aralık'tan bu yana meydana gelen sağanak yağışların sebep olduğu seller nedeniyle evini terk edenlerin sayısının 2 bin 853'ten 3 bin 835'e yükseldiği belirtildi.
Tahliye edilen eyalet sakinleri, güvenli bölgelere yerleştirildi.
Bölgede yağış ve sel tehlikesinin süreceği uyarısı yapıldı.
Kaynak: AA