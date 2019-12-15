Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak'ta konuşlu ABD unsurları, dün gece El Valid sınır kapısı üzerinden Haseke'nin güneyindeki Deyrizor'da bulunan petrol sahalarına sevkiyat yaptı.

Elde edilen görüntüler, 100 tırdan oluşan lojistik konvoyda, 4x4 pikaplar, ambulanslar, minibüsler ve akaryakıt yüklü tırlar yer aldığını ortaya çıkardı.

4-5 Aralık'ta da sevkiyat yapılmıştı

ABD ordusu, 4-5 Aralık'ta da El Valid ve Simalka sınır kapılarını kullanarak, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, 4x4 pikaplar, iş makineleri ve kapalı kasalı yaklaşık 150 tırı Deyrizor'daki petrol sahalarına göndermişti.

Suriye'de petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlayan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelere yaklaşık 500 tırdan oluşan askeri ve lojistik sevkiyat yapmıştı.

ABD petrol sahalarını bırakmıyor

ABD güçleri, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Amerikalı komutanlar, 15 Ekim'de Deyrizor'da aşiret reisleri ile toplantı yaparak bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 23 Ekim'deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

Anadolu Ajansı, 26 Ekim'de ABD'nin Rümeylan ve Deyrizor'daki Ömer petrol sahalarına personel taşıyıcıların da yer aldığı en az 45 zırhlı araçtan oluşan takviye güç gönderdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA