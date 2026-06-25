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Dünya
AA 25.06.2026 09:30

Fransa'da 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle turuncu alarm verildi

Fransa'da günlerdir aşırı sıcaklar etkili olurken, 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Fransa'da 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle turuncu alarm verildi

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran ve dün ülkede en sıcak günler olarak kayıtlara geçti.

Dün termometreler başkent Paris'te 40,3, Bordeaux kentinde 41,8 ve Cazaux kentinde ise 43,6 dereceye kadar yükseldi.

Ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle bugün ise 72 vilayette kırmızı alarm verildi.

Ayrıca, Fransa'da 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle alarm seviyesi turuncuya, Haute-Garonne ve Deux-Sevres vilayetlerinde ise kırmızıya yükseltildi.

Vatandaşların Fransa'daki yeşil alan yangınlarını bildirdiği Feux de Foret platformunun internet sitesindeki bilgilere göre, şu anda ülkede 26 farklı yeşil alanda yangınlar devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Indre ve Cher vilayetlerinin sınırındaki bir tarlada hasat sırasında çıkan yangın nedeniyle 110 hektar tarım alanı küle döndü.

Yaklaşık 80 itfaiye erinin müdahale ettiği ve dün akşam kontrol altına alınan yangında, bir bina da yıkıldı.

Fransa'da sıcak havaların etkili olduğu 18 Haziran'dan bu yana 48 kişi suda boğularak hayatını kaybetti.

Pas-de-Calais Valiliğinden dün yapılan açıklamada, aşırı sıcakların vilayette 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olabileceği bildirildi.

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