Barış Pınarı Harekatı'na en büyük tepkilerden biri Fransa'dan geldi. Paris, "Harekatı durdurun" dedi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri varlığını korumak için de önlem alacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda yine teröristleri ağırladı. Skandal görüşmede "Yanınızdayız" mesajını verdi.

Fransız yönetimini Barış Pınarı Harekatı karşısında bu kadar tedirgin eden ise maddi çıkarları. Fransız ordusu, Suriye'de 9 noktada varlık gösteriyor. Fransa'nın yoğunlukla bulunduğu yerlerde de petrol tesisleri ve fabrikalar bulunuyor. Bunların başında da Fransa'nın en büyük çimento şirketi olan Lafarge yer alıyor.

Ürettiği çimentoyu PKK/YPG'ye sattı

Suriye'deki birçok dünyaca ünlü şirket, tesislerini satarak bölgeden ayrıldı ancak Lafarge kalmayı tercih etti. Tesis, 2012 yılında terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolüne geçti. "Koruma parası" adı altında tesis, her ay terör örgütüne 100 bin dolar ödedi. 2014 yılında terör örgütü DEAŞ tesisi ele geçirdi.

Fransız basını, tesisin o dönemde terör örgütü DEAŞ'a rüşvet verdiğini, patlayıcı yapımında kullanılan bazı kimyasalların da terör örgütünün eline geçtiğini yazdı. Çimento fabrikasını, 2015 yılında Amerikan öncülüğündeki koalisyon aldı.

Faaliyetlerini sürdüren fabrika, ürettiği çimentoyu bu kez de terör örgütü PKK/YPG'ye satmaya başladı.

Bu Fransız firması hakkında geçen yıl "insanlığa karşı işlenen suçlara ortak olmak" suçundan soruşturma açıldı.

Bölgedeki faaliyetlerini sonlandırılmayan şirket, sadece para cezası aldı.

Kaynak: TRT Haber